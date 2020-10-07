نحن الآن في 2020، والتكنولوجيا أصبحت معقدة، أصبحت معقدة لدرجة أنك وإن اشتريت غطاء حماية Cover لهاتف جالكسي نوت 20 ألترا قد يفسده لك! وهذا حسبما صرّح المستخدمين على منتديات سامسونج وعلى ريديت، والذين اشتكوا من أن غطاء الحماية S-View الأصلي يسبب احتراقات في شاشة نوت 20 ألترا، ونحن هنا نتحدّث عن الغطاء “الأصلي” الذي تبيعه سامسونج.

غطاء الحماية S-View الأصلي يسبب احتراقات في شاشة نوت 20 ألترا

المشكلة ببساطة هي أن استخدام غطاء الحماية S-View Flip Cover القابل للفتح والإغلاق تظهر “احتراقات” في شاشة هاتف جالكسي نوت 20 ألترا، وهي التي تعبّر عن بيكسلات لا تعمل ولا تخرج الضوء.

في بعض الأحيان تعود الشاشة للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى عند تغيير غطاء الحماية أو نزعه بشكل كامل، لكن في بعض الحالات الأخرى تبقى المشكلة مستمرة! وفي الوقت الحالي لا أحد يعلم على وجه اليقين ما سبب المشكلة، وحتى سامسونج لم تعلّق حتى الآن.

مشكلة احتراق البيكسلات هي مشكلة ليست بخطيرة، وفي الواقع فأي هاتف مع شاشة أوليد أو أموليد معرّض لها بشكل كبير! لكن الغريب في قصة اليوم هو أن المشكلة قد ظهرت بسبب غطاء حماية معيّن! وإن كنت لا تعرف، فالأصل الفيزيائي حسب معظم المصادر للمشكلة هو أن وضع أي طبقة فوق الشاشة لفترة طويلة -وهي غطاء الحماية في حالتنا- قد يسبب مشاكل للبيكسلات أسفل تلك الطبقة.

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حتى الآن نحن في انتظار سامسونج لتأكيد أصل المشكلة، وتوضيح ما إذا كانت هذه المشكلة قابلة للحل من خلال تحديث للنظام أو من خلال فروع الصيانة.