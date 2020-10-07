تعرف على هاتف Teracube 2e – ضمان 4 سنوات، بطارية قابلة للاستبدال، يمكنك تصليحه بنفسك وبسعر 99 دولار

لو تلاحظ، من الصعب جدًا على أي شركة أن تدخل في صناعة الهواتف الذكية، حتى الشركات الجديدة مثل ريلمي وبوكو هي في الأصل مملوكة لشركات أخرى! لكن هذا لا يعني أنه ما من محاولات جادة من بعض الأفراد، الشركات أو المؤسسات! وهذا بالفعل ما يحدث الآن مع هاتف Teracube 2e الجديد، وهو هاتف مبني بالكامل على مشروع تمويل جماعي! لكنه حقًا يقدّم فكرًا جديدًا.

تعرف على هاتف Teracube 2e – ما هي مواصفاته؟ وما الذي يميزه؟

الجهاز ولو تنظر لمواصفاته ستجد أنه مجرّد جهاز متواضع، متواضع جدًا، الجهاز يأتي مع جسم من البلاستيك، بطارية بسعة 4,000mAh ومع 4 جيجابايت فقط من الذاكرة العشوائية، هذا إلى جانب 64 جيجابايت من الذاكرة التخزينية القابلة للتوسيع.

يقدّم هاتف Teracube 2e معالج ميدياتك هيليو A25 مع كاميرا خلفية ثنائية تضم مستشعر 13 ميجابيكسل واسع مستشعر 8 ميجابيكسل للعمق! هذا إلى جانب شاشة بقياس 6.1 بوصة بدقة HD+ فقط، مع أندرويد 10 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

المواصفات هي ببساطة نفس مواصفات الهواتف التي تأتي في فئة سعر 100 دولار، مثل هاتف بوكو C3 الذي حدّثناكم عنه يوم أمس، لكن ما يميز هذا الهاتف حقًا هو نموذج العمل الخاص بشركة Teracube الجديدة تلك، وهو الذي يتلخّص في:

• ضمان لمدة 4 سنوات

• إمكانية فك الجهاز بالكامل وتصليحه بنفسك

• إمكانية استبدال البطارية بأخرى جديدة بنفس

• صديق للبيئة ويأتي من خامات معاد تدويرها

• يأتي مع غطاء حماية للهاتف والشاشة

يُذكر أن هذا الهاتف يباع حاليًا بسعر 99 دولار أمريكي فقط، لكن هذا لأنه في مرحلة الحجز المسبق من خلال نفس منصة التمويل وهي Indiegogo، لكن حسب التصريحات فسعر الهاتف سيرتفع بشكل كبير بعد انتهاء هذه المرحلة! وفي هذه الحالة -فشخصيًا- أرى أنه لا يستحق الشراء، صحيح أنه يوفّر مميزات عديدة، لكنها ليست رئيسية في الوقت الحالي، أنا أرى أنه من غير العملي أن يرتفع سعر هاتف Teracube 2e عن 100 دولار أمريكي.

يُذكر أن نظام الضمان الخاص بالهاتف عبارة عن نظام استبدال، حسب المعلومات المتاحة، إن تعطل هاتفك لأي سبب يُمكنك استبداله بهاتف آخر من الشركة مقابلة تكلفة ثابتة، الشركة الناشئة قد نشرت المقارنة التالية أيضًا والتي تضم هاتف Teracube 2e وبعض الهواتف المنافسة: