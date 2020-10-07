تسريب أسعار هواتف ايفون 12 قبل أيام من الإعلان الرسمي – تعرف عليها!

هواتف ايفون 12 سوف يتم الإعلان عنها يوم 13 أكتوبر المقبل ونحن قد تعرفنا على الكثير من جوانبها ومواصفاتها المتوقعة، والآن نتعرف على الأسعار وفقاً لآخر التسريبات.

التسريبات مصدرها أحد حسابات تويتر المعروفة بنقل التسريبات من مصادرها، والملاحظ كما هي العادة أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار التي تبدأ من 650 دولاراً لأرخص إصدار إلى 1400 دولار لأغلاها.

في هذا العام سوف نشهد إطلاق أربعة هواتف وستكون أسعارها كالآتي:

ايفون 12 ميني

شاشة 5.4 إنش OLED، معالج ابل A14، كاميرا ثنائية، دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

سعة 64 جيجابايت : 650$

سعة 128 جيجابايت : 700$

سعة 265 جيجابايت : 800$

ايفون 12

شاشة 6.1 إنش OLED، معالج ابل A14، كاميرا ثنائية، دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

سعة 64 جيجابايت : 750$

سعة 128 جيجابايت : 800$

سعة 265 جيجابايت : 900$

ايفون 12 برو

شاشة 6.1 إنش OLED، معالج ابل A14، كاميرا ثلاثية، دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

سعة 128 جيجابايت : 1000$

سعة 256 جيجابايت : 1100$

سعة 512 جيجابايت : 1300$

ايفون 12 برو ماكس

شاشة 6.7 إنش OLED، معالج ابل A14، كاميرا ثلاثية، دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

سعة 128 جيجابايت : 1100$

سعة 256 جيجابايت : 1200$

سعة 512 جيجابايت : 1400$

الإعلان الرسمي عن كافة الإصدارات الأربعة سيكون يوم 13 أكتوبر، كما سيتم إطلاق ايفون 12 ميني وايفون 12 في الشهر ذاته، في حين أن إصداري برو و برو ماكس قد يتأجل إطلاقهما إلى شهر نوفمبر.