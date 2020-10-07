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بالفيديو.. نعامة تقتحم سباق دراجات هوائية وتنافس المتصدر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو لنعامة تقتحم سباقاً للدراجات الهوائية أقيم في جنوب أفريقيا.

واستغل الدراج دانييل ساس الظهور المفاجئ للنعامة لالتقاط مقطع الفيديو المميز، وقال إنّ النعامة قامت بتجاوز المتسابقين بسرعة كبيرة ومطاردة المتصدر، قبل أن تتوقف بعدما أصابها التعب والإرهاق.

وعبّر دانييل ساس عن سعادته لمشاركته في السابق الذي جرى في مناطق خلابة بين التلال، ولرؤيته النعامة لأول مرة.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وترك رواد تلك المواقع العديد من التعليقات الطريفة حول مشاركة النعامة في السباق.

يذكر أنّ طائر النعام هو أكبر طائر في العالم، ويتميز بسرعته في الركض التي تصل لـ 69 كيلو مترا في الساعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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