إنستغرام تكافح التنمر بـ”ميزة جديدة”

في إطار سعيها لتطوير إنستغرام قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإضافة بعض الميزات المتعلقة بمكافحة التنمر، بالإضافة لميزات تجعل تصفح أرشيف القصص بشكلٍ سهل.

وأكدّت منصة إنستغرام مكافحتها التنمر من خلال إخفاء التعليقات المشابهة لتعليقات سبق الإبلاغ عنها، مع ترك خيار لحذفها أو عرضها، وإرسال رسالة تحذير للأشخاص الذين ينشرون تعليقات مسيئة تدعوهم فيها للتفكير قبل كتابة هذه التعليقات.

كما ستقوم المنصة الشهيرة بالإشارة في الملف الشخصي للحسابات الخاصة بوسائل الإعلام التي تدار من قبل الدول لاسم الدولة، لكي يعرف المستخدم أنّ المحتوى الذي تنشره هذه الحسابات غير محايد.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ إنستغرام جعلت تصفح أرشيف القصص الخاص بالمستخدم أكثر سهولة، حيث إنّها ستحتفظ بقصصه التي نشرها في أرشيفٍ خاص لمدة 3 سنوات، مما يساعد المستخدم على البحث عن قصصه القديمة من خلال تحديد تاريخ نشرها، وإعادة نشر القصص المتعلقة بمناسبات معينة كالزواج، التخرج وغيرها.

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