حسين الجسمي يطرح أغنية “جبار”.. فيديو

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيةً جديدةً بعنوان جبار.

وعمد الفنان الإماراتي لمزج الإيقاع الشعبي الإماراتي مع الإيقاعات الغربية والدرامز، وقام بتلحين الأغنية على مقام البياتي.

وحققت الأغنية الجديدة أكثر من نصف مليون مشاهدة على يوتيوب، كما تم بثها على جميع الإذاعات الخليجية والعربية، بالإضافة للمكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأغاني الجديدة.

وتفاعل عشاق حسين الجسمي مع الأغنية الجديدة بشكلٍ كبيرٍ، وعبّروا عن سعادتهم بكلماتها وألحانها الخليجية، وتركوا العديد من التعليقات الإيجابية حولها.

وأغنية جبار من أشعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر المهندس جاسم محمد.

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