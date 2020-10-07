غرامة ضخمة لمطعم بسبب وجبة طعام.. إليك القصة

غرّمت الشرطة البريطانية مطعم بيمز لوجبات البيرغر الواقع في منطقة إلفورد في شرق لندن بـ1000 جنيه إسترليني بعد قيامه بتقديم وجبة لأحد الزبائن بعد بدء موعد حظر التجول بـ4 دقائق.

وقالت شرطة ريدبريدج إنّها نظرت في إيصال الزبون ووجدت أنّه قدمه للنقطة عند العاشرة، وحصل طعامه في الساعة 10 و4 دقائق.

من جانبه قال مالكو المطعم إنّ موظفيهم انتهكوا قانون حظر التجول بدون قصد وبحُسن نية، وأكدّوا أنّ رفضهم تقديم الوجبة للزبون سيكون بمثابة الإهانة له.

وأوضحوا أن القوانين المتعلقة بفيروس كورونا أصبحت كثيرة ومتغيرة وغير واضحة، وهذا ما جعل العاملين يرتكبون هذه المخالفة.

وأكدّ مالكو المطعم تقيدهم بالقوانين، وقالوا إنّهم سيقومون بدفع المخالفة دون أن يقدموا أي شكوى.

يذكر أن شرطة ريدبريدج غرمت شركتي فايرواي بيتزا، وسبايس إن إلفورد هاي ستريت بغرامات مماثلة لعملهم بعد بدء وقت حظر التجول.

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