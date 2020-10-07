خبراء يكشفون أثر التدخين على جراحة مفصل الركبة

أكدّت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث ضرورة التوقف عن التدخين قبل وبعد إجراء جراحة مفصل الركبة.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ النيكوتين الموجود في السجائر يزيد من خطر حدوث اضطرابات شفاء الجروح.

ولتجنب هذا الخطر دعت الجمعية الألمانية الأشخاص المقبلين على عملية جراحية لمفصل الركبة للتوقف عن التدخين قبل العملية بـ 6 أسابيع، ومثلها بعد الجراحة.

كما دعتهم لممارسة الأنشطة الرياضية والأنشطة الحركية قبل الجراحة، لأنّها تجهز الجسم للعملية، وتزيد من احتمال نجاحها.

كما أكدّت الجمعية الألمانية على أهمية إنقاص الوزن قبل إجراء العلمية لأن البدانة تزيد من احتمال حدوث مضاعفات، وضبط مستوى السكر بالدم بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري.

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