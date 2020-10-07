HP تطلق نظارة واقع افتراضي بدقة وضوح فائقة

كشفت شركة HP الأمريكية عن نظارة واقع افتراضي مميزة أطلقت عليها Reverb G2 Omnicept.

وتتميز نظارة الواقع الافتراضي الجديدة بجمعها بين دقة الوضوح الفائقة وتتبّع العين، بالإضافة إلى قياس وتحليل معدل نبضات القلب، والتعرّف على تعبيرات الوجه.

وستعمل هذه النظارة بدقة وضوح 2160*2160 بيكسل لكل عين، وستعتمد على تقنية التتبع Inside Out Tracking، وستكون قادرة على تسجيل حركات العين، مما يساعد المطورين على جمع الكثير من المعلومات القيّمة حول طريقة استعمال تطبيقاتهم.

يذكر أن شركة HP الأمريكية لم تفصح عن سعر نظارة Reverb G2 Omnicept التي ستطلقها في الأسواق العالمية خلال ربيع العام 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية