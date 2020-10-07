“كروم” ينبه المستخدم عند اختراق “كلمة المرور”

في إطار سعيها لتطوير متصفح كروم قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق ميزة جديدة تنبّه المستخدم عند اختراق إحدى كلمات المرور التي حفظها في المتصفح.

حيث سيرسل المتصفح تنبيهاً للمستخدم فور اختراق الكلمة، وسيتم تحويله بشكل تلقائي إلى نموذج تغيير كلمة السر ليقوم بتغيير الكلمة المخترقة.

كما ستضيف غوغل للمتصفح ميزة Safety Check والتي تساعد المستخدم على قياس قوة كلمة المرور الخاصة به والتحقق من معايير الأمان.

بالإضافة إلى ذلك ستتيح غوغل لمستخدمي نظام أي أو إس ميزة التسجيل التلقائي للدخول في التطبيقات الأخرى عن طريق متصفح كروم.

وأكدّت الشركة الأمريكية قدرة التحسينات الجديدة على حماية المستخدمين من عمليات التجسس والاحتيال التي انخفضت بمقدار 20% بعد إطلاق الميزة الجديدة.

وطلبت غوغل من المستخدمين تحديث نسخة متصفح كروم على أجهزتهم من أجل الحصول على الميزة الجديدة.

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