كورونا يُغلق ثاني أكبر سلسلة دور سينما في أمريكا

أعلنت شركة Cineworld المالكة لسلسلة ريجال ثاني أكبر سلسلة دور سينما في أمريكا وأكبر سلسلة دور سينما في بريطانيا عن إغلاق صالاتها السينمائية مجدداً في ظل استمرار تأجيل أفلام هوليوود الجديدة.

واتخذت السلسلة الشهيرة هذا القرار بعد تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To die للعام 2021.

وأشارت تقارير واردة من داخل ريجال إلى أنّ السلسلة ستعيد إغلاق أبوابها مجدداً خلال هذا الأسبوع، دون أن تُحدد تاريخا تقديريا لإعادة الافتتاح.

يذكر أن سلسلة ريجال تمتلك 549 دار سينما منتشرة في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم 7211 شاشة عرض.

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