“تقرير صادم”.. القيمة الغذائية للأطعمة المجمدة أعلى من الطازجة

كشف تقرير علمي صدر مؤخراً احتواء الطعام المجمد والمُعلب على مواد غذائية أكثر من الطعام الطازج.

وبررت هيلين بوند خبيرة التغذية في داربيشير الإنجليزية السبب بسرعة تجميده التي تحميه من التلف، وتساهم في الحفاظ على العناصر الغذائية الموجودة فيه.

وقالت إنّ الطعام المجمد يفقد القليل من قيمته الغذائية، إلّا أنّه لا يتعرض للتلف قبل استخدامه، في حين أنّ الطعام الطازج يفقد عناصر الغذائية خلال عملية نقله من المنتج إلى المتجر حيث يوضع على الرفوف، وقد يذبل في الثلاجة قبل تناوله.

وجاء هذا التقرير ليؤكد الدراسة التي نُشرت في مجلة نوترينتس عام 2015، والتي وجدت أنّ الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 6 أطعمة معلبة أسبوعياً لديهم كميات أكثر من 17 عنصراً غذائياً ضرورياً مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون طعاماً مُعلباً أقل في أسبوع

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