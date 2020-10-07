إيطاليّة تحارب السرطان بـ”ضحكة مميزة”.. شاهد

قامت إيطاليّة تدعى سارة ألويا بإنشاء قناة على تطبيق تيك توك تروي من خلالها رحلتها مع مرض سرطان الدم بأسلوب ساخر وضحكة مميزة.

حيث تنشر الشابة الإيطالية البالغة من العمر 19 عاماً صوراً لها من على سرير المستشفى بابتسامة عفوية مؤكدةً أهمية احتفاظ الإنسان بابتسامته في أصعب الظروف.

وتحدثت سارة في قناتها عن رحلتها مع مرض سرطان الدم منذ اكتشافها له، وعن معاناتها أثناء مرورها بالعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، بالإضافة لزراعة نخاع العظم.

وقالت سارة إنّها حافظت على قوتها رغم مرورها بعدد كبير من اللحظات الصعبة بفضل دعم عائلتها وأصدقائها لها.

يذكر أن الشابة الإيطالية واصلت دراستها الثانوية من المنزل رغم المرض، ونجحت في النهاية في الحصول على الشهادة الثانوية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

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