جائزة نوبل للكيمياء لعالمتين فرنسية وأميركية طورتا “المقص الجيني”

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم -الأربعاء- فوز العالمتين الفرنسية “إيمانويل شاربنتييه” والأمريكية “جينيفر دودنا” بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020 لتطويرهما تقنية “مقصات جزيئية” قادرة على تعديل الجينات البشرية.. وستتقاسم العالمتان الجائزة مناصفة فيما بينهما.

وتتيح هذه التقنية المعروفة باسم “المقص الجيني” للباحثين تنقيح الشفرة الجينية وإخراج أو إدخال أجزاء جديدة في إطار السعي لتغيير أو تحسين تركيبة كائن حي، فيما أوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان عن اسمي الفائزتين في “ستوكهولم” أن الجائزة أعطيت لهما لنجاحهما في “تطوير وسيلة لتعديل الجينات” بواسطة “أداة لإعادة صوغ قانون الحياة”، وأن هذه التقنية مكنت “الباحثين من تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية.

يُشار إلى أن لهذه التكنولوجيا “تأثير ثوروي” على علوم الحياة، وتساهم في التوصل لعلاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة”.. وكانت العالمة الفرنسية “شاربنتييه” اكتشفت الجزيء tracrRNA ، الذي تستخدمه بعض البكتيريا لحماية نفسها عن طريق شطر الحمض النووي الفيروسي، ثم تعاونت مع دودنا لإعادة إنشاء نشاط يشبه المقص في أنبوب اختبار.

المصدر:وكالات

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