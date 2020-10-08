هل يجب أن تحصل على تطعيم الانفلونزا الموسمية ؟ وأسئلة أخرى مهمة

كثيرا منا قد سمع عن تطعيم الانفلونزا الموسمية باقتراب كل شتاء، لكن هل أنت من المنتظمين على أخذها كل عام؟ أم هناك مخاوف لديك من بعض الآثار الجانبية التي قد تكون سمعت عنها من قبل عن لقاحات الانفلونزا؟ إن كنت تريد معرفة الإجابات على تساؤلاتك، تابع معنا المقال التالي.

الإنفلونزا قد تكون في أحيانا كثيرة مرض خطير يمكن أن يسبب الدخول إلى المستشفى، كما أن كل موسم إنفلونزا يختلف عن الآخر، كما أن الإنفلونزا نفسها تؤثر على كل شخص بشكل مختلف عن الآخر.

ولكن كل عام ملايين من الناس يصابون بالإنفلونزا، ومئات الآلاف منهم يؤدي بهم المرض الدخول إلى المستشفى، والآلاف أو عشرات الآلاف منهم يموتون نتيجة للأسباب المرتبطة بالإنفلونزا كل عام، حتى أن الأشخاص الأصحاء يمكن أن يصابوا بالمرض وينقلوه إلى الآخرين.

لذلك يعتبر تطعيم الانفلونزا الموسمية هو أفضل وسيلة للحد من خطر إصابتك بالإنفلونزا ونشرها للآخرين، وعندما يحصل أكبر عدد من الناس على لقاح الانفلونزا، سيساهم ذلك في انتقال أقل للإنفلونزا بين الناس.

كيف يعمل لقاح الانفلونزا؟

يسبب لقاح الانفلونزا تطور الأجسام المضادة في الجسم بعد حوالي أسبوعين من التطعيم، وتوفر هذه الأجسام المضادة الحماية مع الفيروسات الموجودة في اللقاح، ويحمي لقاح الانفلونزا الموسمية من فيروسات الانفلونزا التي تشير البحوث إلى أنها ستكون أكثر شيوعا خلال الموسم المقبل.

وهناك نوعين من لقاح الانفلونزا التي تعرف باللقاحات ثلاثية التكافؤ، حيث أنها تحمي من 3 فيروسات الأنفلونزا، وهناك أيضا لقاحات انفلونزا يتم صنعها للحماية من 4 أنواع من الفيروسات تعرف باللقاحات رباعية التكافؤ.

ما هي أنواع تطعيم الانفلونزا الموسمية ؟

هناك نوعين من لقاحات الانفلونزا التي يمكن أخذها إما عن طريق الحقن، أو من خلال رذاذ الأنف.

من الأشخاص الذين يجب أن يحصلوا على لقاح الانفلونزا؟

كل من يبدأ عمره من 6 شهور بالإضافة إلى كبار السن، يجب أن يحصلوا على لقاح الانفلونزا كل موسم، وذلك لحماية أكبر عدد من الأشخاص، كما أن التطعيم للوقاية من الانفلونزا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يكونوا في خطر كبير بسبب المضاعفات الخطيرة للأنفلونزا.

من لا يجب عليه أن يأخذ لقاح الانفلونزا؟

يعتمد أخذ لقاح الانفلونزا على عدة عوامل خاصة بمدى ملائمة الشخص لأخذ اللقاح أم لا، منها:

عمر الشخص.

التاريخ الصحي السابق والحالي.

معرفة إن كان يوجد حساسية من لقاح الانفلونزا ومكوناته.

ما هو أفضل وقت للحصول على تطعيم الانفلونزا؟

بعد الحقن يستغرق الأمر حوالي أسبوعين لتطور الأجسام المضادة في الجسم ، لذلك يوصى بأن يأخذ الأشخاص لقاح الانفلونزا بحلول نهاية شهر أكتوبر إن إمكن، لكن التلقيح في وقت لاحق يمكن أن يظل مفيدا، لذلك يمكن أخذ التطعيمات طوال موسم الانفلونزا حتى يناير أو في أي وقت لاحق.

لماذا نحتاج إلى لقاح الانفلونزا كل عام؟

هناك سببين للحاجة للقاح الانفلونزا هما:

الاستجابة المناعية للجسم من التطعيم تتضائل مع مرور الوقت.

فيروسات الأنفلونزا تتغير باستمرار، لذلك يتم مراجعة مكونات لقاح الانفلونزا كل عام لتحديثها لمواكبة هذه التغيرات.

ما هي فوائد تطعيم الانفلونزا الموسمية ؟

لقاح الانفلونزا يحميك من الإصابة بالمرض بسبب الانفلونزا.

لقاح الانفلونزا يقلل من نسب الدخول للمستشفى بسبب الانفلونزا، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.

يعد التطعيم ضد الانفلونزا أداة وقائية مهمة للأشخاص الذين يعانون من أمراض صحية مزمنة.

ارتبط التطعيم بالانفلونزا أيضا بانخفاض حالات دخول الأشخاص المصابين بالسكري بنسبة 79% وأمراض الرئة المزمنة إلى 52%.

التطعيم يساعد على حماية النساء أثناء وبعد الحمل ( لأن الأمهات يقمن بتمرير الأجسام المضادة لطفلها خلال فترة الحمل).

وجدت دراسة حديثة أنه يمكن للقاح الانفلونزا أن يحمي الأطفال من الموت بسبب الانفلونزا.

بأخذك اللقاح فأنت تقوم بتحصين من حولك، بما في ذلك الذين يكونون أكثر عرضة لمرض الانفلونزا مثل الأطفال، والرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض صحية مزمنة معينة.

ماذا إن كانت الفيروسات الموجودة وفيروسات اللقاح مختلفة؟

في بعض المواسم التي تختلف فيها الفيروسات عن فيروسات اللقاح، قد يقلل ذلك من فاعلية اللقاح قليلا.

هل يوجد آثار جانبية للقاح الانفلونزا الموسمية؟

كل وسيلة للتطعيم للانفلونزا لها آثارها الجانبية التي تكون ضئيلة وغير منتشرة، ولكن قد يحدث الآتي:

الآثار الجانبية لحقنة الانفلونزا

الاحمرار.

تورم في مكان الحقنة.

حمى بدرجة منخفضة.

الشعور بالألم.

الآثار الجانببة لرذاذ الأنف

في العادة لا تسبب أعراض حادة غالبا ،ولكن أحيانا قد تسبب الآتي:

سيلان الأنف.

الصفير أثناء التنفس.

صداع الرأس.

القئ.

آلام العضلات.

الحمى.

وقد تحدث بعض الآثار الجانبية لدى البالغين مثل:

الكحة.

الصداع.

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

في حال حدوث هذه المشكلات، فإنها تحدث بعد فترة قصيرة من التلقيح وتكون خفيفة وقصيرة المدة.

في الغالب لا يواجه الأشخاص الذين يأخذون لقاح الانفلونزا مشكلات خطيرة، ولكن في حالات نادرة يمكن أن يسبب لقاح الانفلونزا مشكلات خطيرة مثل الحساسية الشديدة، لذلك من المهم ذكر إن كنت مصاب بأي نوع من الحساسية.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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