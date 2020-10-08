ريزر تطلق بطاقة Razer Card مسبقة الدفع مع شعارها الأخضر المتوهّج و 1% كاش باك

شركة ريزر هي شركة معروفة بشكل كبير ضمن مجتمع اللاعبين، الشركة تطوّر أجهزة لابتوب رائدة مخصصة للألعاب إلى جانب تقديمها لطيف واسع من الإكسسوارات الفاخرة والأجهزة الطرفية، وها هي الشركة تعلن عن Razer Card وهي بطاقة ريزر مسبقة الدفع بالتعاون مع العملاقة Visa، ولعل ما يميّز هذه البطاقة في الوقت الحالي هو تصميمها الفاخر، وشعار ريزر المتوهّج.

تعرف على بطاقة Razer Card مسبقة الدفع

كما نعلم، شركات تقنية كثيرة بدأت في تقديم حلول الدفع والبطاقات الائتمانية، مثل أبل مع Apple Pay وApple Card وأيضًا سامسونج وجوجل! وإن كنت تتساءل فهذه الشركات تستطيع تقديم خدمات الدفع فقط عندما تتعاون مع بنوك ومزوّدي خدمة مختلفين، وهو ما فعلته Razer بالتعاون مع فيزا، لكن الأمور هنا أبسط.

بطاقة Razer Card الجديدة في الواقع بطاقة مسبقة الدفع، وفي عالم البنوك البطاقة مسبقة الدفع تكون غير مرتبطة بحساب بنكي، أنت فقط تستخرجها ومن ثم توضح فيها كمية من الأموال حسب رغبتك، ولاحقًا يُمكنك أن تنفق من هذه الأموال بحرية ودون قيود.

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بدأت الخدمة الآن في التوفّر بشكل تجريبي في سنغافورة بالتعاون مع فيزا، وستقتصر المرحلة التجريبية على 1337 بطاقة فقط (هل تميّز هذا الرقم؟)، أضف إلى ذلك أن ريزر ستوفّر تطبيق للهواتف الذكية يُمكنك من خلاله أن تتابع كافة العمليات وتصل بسهولة لبيانات بطاقتك.

يُذكر أن البطاقة ستتوفر في إصدارين، الإصدار الأول هو العادي، والإصدار الثاني هو Razer Premium Card والذي سيوفّر شعار متوهّج على البطاقة! إلى جانب هذا فالمستخدمين سيحصلون على 1% كاش باك عند الشراء بالبطاقة، وما يصل إلى 10% في بعض المتاجر منهم متجر ريزر نفسه.

شاركت ريزر كافة المعلومات من خلال صفحة على موقعها، لكن حتى الآن لا نعلم متى ستتوفر خارج سنغافورة، خصوصًأ أن توفرها العالمي سيكون سلس جدًا مثل بطاقات أخرى مشابهة.