تقرير – ابل لن تتخلى عن النوتش لمدة عامين على الأقل من الآن!

تصميم النوتش في الايفون موجود منذ إصدار ايفون X عام 2017 حيث جاءت معه تقنية Face ID. ابل متمسكة بهذا التصميم وسوف يستمر عامين آخرين وفقاً لآخر التسريبات.

هواتف ايفون 12 التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام سوف تأتي بشاشة ذات نتوء علوي “نوتش” أعلى الشاشة وهذا أمر بات مؤكداً.

أكثر من هذا، فإن المسرب الشهير المعروف باسم Ice Universe قال في تغريدة له على تويتر إن ابل سوف تستمر بالعمل بتصميم الشاشة ذات النوتش مع سلسلة ايفون 13 أيضاً.

ووفقاً للمخطط المبسط المنشور على حسابه، فإن ابل تنوي تقليل سمك هذا النوتش أكثر، هذا يعني أيضاً أن تقنية Face ID ستكون حاضرة.

ربما كان لدى البعض تصورات أخرى يراها أفضل من نتوء الشاشة مثل ثقب الشاشة، هذا قد يكون مناسباً للكاميرا الأمامية فقط لكن ليس لنظام Face ID ككل.

التصور الأكثر قرباً هو أن ابل قد لا تتخلى مستقبلاً عن تقنية التعرف على الوجه Face ID والعودة إلى تقنية التعرف على الإصبع Touch ID ولكن بدلاً من ذلك سيتم وضعها تحت الشاشة كما تحاول العديد من الشركات الآن والتخلي عن النوتش وتقديم ايفون بشاشة كاملة.

إن قررت ابل ذلك، فذلك لم يتم إلا بحلول عام 2022 على أقل تقدير عندما تصبح تقنية الكاميرا تحت الشاشة أمراً رائجاً، ولا نعرف إن كانت ابل فقدت ريادتها في تقديم تقنيات جديدة أم أنها تفضل الانتظار طويلاً.

هذا الحل نجحت فيه بعض الشركات شاومي و أوبو و ZTE بل وأطلقت الأخيرة بالفعل هاتف يسمى ZTE Axon 20 بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة.