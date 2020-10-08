كيا تدخل تعديلات جذرية على سيارات Sorento

قررت شركة كيا إدخال تعديلات جذرية على شكل مركبات Sorento وتزويدها بتقنيات وميزات جديدة رغم أن هذة السيارات حققت مبيعات كبيرة العام الماضي .
ويتوفر في هذا النموذج الجديد عدة ميزات إذ أصبح الهيكل أكبر وأطول وأكثر انسيابية و بفضل الخطوط الخارجية المعدة وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية قلت مقاومة السيارة للهواء وحصلت الواجهة الأمامية على شبك عريض لغطاء المبرد وممتص صدمات.
وتحتوي السارة من الداخل على 7 مقاعد جلدية وزودت بواجهة قيادة تحتوي على شاشتين كبيرتين الأولى تعمل باللمس والثانية وهي الأكبر تتصل لاسلكياً بالأجهزة والهواتف الذكية ويمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.
أضف تعليقـك