كيا تدخل تعديلات جذرية على سيارات Sorento

قررت شركة كيا إدخال تعديلات جذرية على شكل مركبات Sorento وتزويدها بتقنيات وميزات جديدة رغم أن هذة السيارات حققت مبيعات كبيرة العام الماضي .

ويتوفر في هذا النموذج الجديد عدة ميزات إذ أصبح الهيكل أكبر وأطول وأكثر انسيابية و بفضل الخطوط الخارجية المعدة وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية قلت مقاومة السيارة للهواء وحصلت الواجهة الأمامية على شبك عريض لغطاء المبرد وممتص صدمات.

وتحتوي السارة من الداخل على 7 مقاعد جلدية وزودت بواجهة قيادة تحتوي على شاشتين كبيرتين الأولى تعمل باللمس والثانية وهي الأكبر تتصل لاسلكياً بالأجهزة والهواتف الذكية ويمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

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