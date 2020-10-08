بدأت كوالكوم في التحضير لمؤتمرها القادم، والذي سينعقد في الأول من ديسمبر المقبل، وخلال هذا المؤتمر ستعلن الشركة بشكل رئيسي عن معالج سنابدراجون 875 المنتظر، وهو المعالج الذي سيأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر وسيكون الندّ الوحيد لمعالج أبل A14! لكن لعل الأكثر غرابه هو أن كوالكوم تطوّر هاتف ألعاب خاص بها بالتعاون مع أسوس وتحضر لسنابدراجون 875.

كوالكوم تستعد لمعالج سنابدراجون 875 وتطور هاتف ألعاب!

معالج سنابدراجون 875 كما أسلفنا الذكر سيعتمد دقة تصنيع 5 نانومتر، وهي نفس دقة تصنيع معالج أبل A14 من ناحية، وأعلى دقة في عالم المعالجات والشرائح حاليًا، أضف إلى ذلك أن كوالكوم ستستخدم أنوية Cortex-X1 الرائدة في المعالج الجديد.

حسب تقرير إضافي عن منصة DigiTimes فكوالكوم تخطط أيضًا للكشف عن هاتف جديد من إنتاجتها بالكامل، وهو الذي سيكون موجه لسوق هواتف الألعاب وسيتم إنتاجه بالتعاون مع أسوس، وهو أمر منطقي نظرًا لتفوّق أسوس في عالم هواتف الألعاب منذ سنوات.

• تقرير شامل – إطلاق هاتف الألعاب ASUS ROG 3 بمواصفات خارقة وإكسسوارات رهيبة

لدى أسوس أيضَا خبرة واسعة في بعض النواحي التي تستفيد منها كوالكوم بشكل رئيسي، ولعل أهمها هي الشاشات ذات الترددات المرتفعة حتى 144 هيرتز، إلى جانب أن أسوس بشكل عام شركة بالغة التقدّم في مجال التكنولوجيا وليس فقط الهواتف الذكية.

كما نعلم جميعًا، كوالكوم قادرة بكل سهولة على تصنيع هواتفها الخاصة، خصوصًا مع وجود حليف مثل أسوس، والسؤال هنا: هل تنجح كوالكوم بهذه الهواتف لدرجة منافستها لاحقًا لسامسونج، هواوي وأبل؟ أم أنها ستكون هواتف موجهة لفئة معينة من المستخدمين مثل هواتف الألعاب التقليدية؟