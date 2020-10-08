الكشف عن طائرة ركاب أسرع من الصوت

كشفت شركة أمريكية عن إنجاز غير مسبوق في عالم الطائرات ببناء طائرة ركاب أسرع من الصوت وعرضت مشاهد مصورة عن هذا الإنجاز.

وعرضت شركة “بوم سوبرسونيك” عبر صفحتها على فيس بوك تصميم طائرة (XB-1) ووصفتها بأنها الطائرة الأسرع بالتكنولوجيا المبتكرة وسيستعرض الإنتاج التجاري للطائرة قرابة نهاية هذا العقد على الأقل.

وتخوض الشركات الأمريكية منافسة شرسة لإعادة طيران الركاب الأسرع من الصوت عندما تلاشى عام 2003 مع خروج الطائرة البريطانية الفرنسية كونكورد من الخدمة ومن المتوقع أن تخضع الطائرة لأول رحلة تجريبية منصف 2021.

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