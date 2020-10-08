جائزة نوبل للآداب تذهب للأميركية لويز غلوك

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم فى ستوكهولم المانحة للجائزة اليوم الخميس عن فوز الشاعرة الأميركية لويز غلوك بجائزة نوبل للآداب حيث حصل على الجائرة العام الماضي الأديب النمساوي بيتر هندكة.

وصرحت الأكاديمية عندما أعلنت عن قرارها بمنحها الجائرة أن غلوك كوفئت على صوتها الذي وصفوه بالشاعري المميز وبجماله المجرد الذي أعطى طابعاً عالمياً على الوجود الفردي.

ويذكر أن غلوك (77) عاماً حصلت على العديد من الجوائز الأدبية الرئيسية فى الولايات المتحدة، مثل وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينغن وتعد واحدة من أبرز الشعراء الأميركيين فى جيلها.

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