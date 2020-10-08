مؤتمر ريلمي – الكشف عن تلفاز أندرويد بدقة 4K وتقنية SLED، هاتف ريلمي 7i وسماعة Buds Air Pro

شركة ريلمي هي شركة منفصلة تابعة لأوبو كما نعلم، ومنذ بداية عمل هذه الشركة وهي تحقق نجاح كبير خصوصًا في سوق الهواتف الذكية المتوسّطة، وقد انتشرت هواتفها بشكل ملحوظ في بعض أرجاء أوروبا وآسيا وكذلك وطننا العربي، لكن يبدو أن ريلمي لن تكتفي بهذا، حيث أعلنت عن عدد من المنتجات في مؤتمرها الأخير وهو ما تضمّن تلفاز أندرويد بدقة 4K وتقنية SLED، هاتف ريلمي 7i وسماعة Buds Air Pro.

تلفاز ريلمي الذكي مع أندرويد، دقة 4K وتقنية SLED

أول ما أعلنت عنه ريلمي هو جهاز تلفاز جديد بدقة 4K وبقياس ممتاز وهو 55 بوصة، يأتي التلفاز الجديد مع أندرويد ويعتمد تقنية SLED للألوان، وهي التي تقدّم أداء أفضل من OLED حسبما صرّحت ريلمي، الاسم الكامل للجهاز هو Realme Smart TV SLED 4K، كما أنه يغطي توزيعات ألوان متنوعة ولا يؤثر سلبًا على الأعين.

يعتمد التلفاز على معالج رباعي النواة من ميدياتك، كما أنه يدعم تقنية HDR10+ ويقدم صوتيات ممتازة مع أربح مخارج صوت إلى جانب إعلان الشركة عن Soundbar بقدرة صوتية تصل إلى 100 واتّ! سيبدأ حجز الجهازين من موقع ريلمي وسيكلّف التلفاز 546 دولار أمريكي، في مقابل 95 دولار أمريكي للـSoundbar، في حين أن التلفاز بالطبع يقدّم قدرات صوتية جيدة بعيدًا عن هذا الإكسسوار.

الكشف عن هاتف ريلمي 7i

ضمن فعاليات المؤتمر كشفت ريلمي أيضًا عن هاتفها الجديد ضمن الفئة المنخفضة وهو هاتف ريلمي 7i، وهو الذي يأتي في فئة سعرية 150 دولار أمريكي فقط، ويقدّم شاشة بدقة HD+ بتردد 90 هيرتز، إلى جانب معالج سنابدراجون 662 جنبًا إلى جنب مع بطارية كبيرة 5,000 ملي أمبير.

سماعة Buds Air Pro اللاسلكية من ريلمي

جنبًا إلى جنب مع التلفاز ومع هاتف ريلمي 7i كشفت الشركة الصينية عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة Buds Air Pro والتي تأتي مع تصميم يحاكي سماعات أبل إيربودز الأصلية، ستكلّف السماعات الجديدة 60 دولار أمريكي فقط.

إلى جانب ما سبق، كشفت ريلمي أيضًا عن سماعة سلكية حول الرقبة مع عزل الضوضاء وكذلك كاميرا ذكية وفرشاة أسنان كهربية! وفيما يلي نشارككم صور هذه المنتجات:

كما هي العادة، لا توجد حتى الآن معلومة واضحة عن موعد توفّر هذه المنتجات في الوطن العربي، لكن الموعد الرسمي لتوفرها في بعض البلدان هو 16 أكتوبر المقبل.