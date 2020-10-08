أفظع من “كورونا”.. “الجرثومة الخارقة” خطر يتهدد البشرية

أطلق العلماء إنذارًا من أن تناول المضادات الحيوية بصورة منفلتة، من شأنه أن يولّد خطرًا محدقًا بالبشرية ، يتمثل في “جرثومة خارقة” لا يوجد دواء ضدها.

ووفق ما نشره موقع “ساينس ألرت” الشهير”، فإن هذه”البكتيريا الخارقة” قد تشعل أزمة كبرى وتمثل ضربة حقيقية، لأنها ستكون بمثابة وباء أشدّ فتكًا من جائحة كوفيد- 19.

وأشار إحصائية إلى أن الولايات المتحدة، تشهد سنويًا إصابة حوالي ثلاثة ملايين شخص بنوع من البكتيريا المقاومة بشكل خاص، يموت منهم حوالي 35 ألف شخص، وذلك رغم المساعدات المقدمة في الوقت المناسب وإعطاء الأدوية.

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