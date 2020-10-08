مخرجون.. تركوا بصمات لا تنسى في تاريخ السينما العالمية

شهد تاريخ السينما العالمية الممتد من القرن الـ 19 ظهور العديد من المخرجين المتميزين الذين حاولوا من خلال أفلامهم إيصال رسالتهم للعالم، وجذب أكبر عدد ممكن من المتفرجين.

وتفوق بعض المخرجين وتميزوا عن الآخرين، واستطاعوا قلب موازين الفن السابع من خلال إدخال أبجديات جديدة عليها أدت لخلق موجات فنية لم تكن موجودة، كما قدموا أعمالاً سينمائية خالدة في أذهان عشاق السينما.

وعبر التقرير التالي؛ سنقوم بجولة في ربوع السينما العالمية لنتعرف على أفضل المخرجين في تاريخها.

أفضل المخرجين في تاريخ السينما العالمية

1. البريطاني ألفريد هيتشكوك:

يعدّ المخرج البريطاني ألفريد هيتشكوك أشهر المخرجين في تاريخ السينما العالمية، ولد في 13 أغسطس 1899 وتوفي في 29 أبريل 1980.

دخل مجال السينما في سن الـ21 من خلال عمله كمصمم لجرافيك الأفلام الصامتة في شركة Paramount، وبعد عامين أصبح مساعد مخرج، وفي العام 1939 سافر إلى أمريكا ليحقق أحلامه بإخراج أفلام هوليوود.

وفي هوليوود، حقق ألفريد هيتشكوك نجاحاً غير مسبوق بفضل النهايات غير المتوقعة للأفلام التي يخرجها، حتى أطلق عليه لقب ملك الإثارة والتشويق.

أخرج خلال مسيرته في عالم السينما 53 فيلما طويلاً أبرزها The 39 Steps، Suspicion، Rear Widow، The Birds، وغيرها من الأفلام الخالدة.

2. البريطاني الأمريكي كريستوفر نولان:

مخرج عبقري ترك بصمةً واضحةً في تاريخ السينما العالمية.

بدأت شهرته منذ فيلمه الأول Following الذي صدر عام 1988، وازدادت شعبيته بعد فيلم Memento.

حققت أفلامه 7 جوائز أوسكار، وأكثر من 26 ترشيحًا للأوسكار، ومن أبرز هذه أفلامه: Memento، Following، The Prestige، Interstellar.

3. الياباني أكيرا كوروساوا:

أشهر مخرج في تاريخ اليابان وأكثر المخرجين الآسيويين تأثيرًا في السينما العالمية.

قدم المخرج المولود في العام 1910 خلال مشواره السينمائي الممتد ل 57 عاماً أكثر من 30 فيلماً أبرزها Seven Samurai، Roshomon، To live.

4. الأمريكي فرانسيس فورد كابولا:

أحد أهم وأشهر المخرجين في تاريخ السينما العالمية، ولد عام 1939.

بدأ مسيرته في السينما عام 1962 من خلال كتابة وإخراج بعض الأفلام ذات الإنتاج المحدود، قبل أن ينتقل لكتابة سيناريوهات الأفلام الضخمة عام 1966، ولم ينل الشهرة الكبيرة إلا بعد إخراج فيلمه الشهير The Godfather (العراب) عام 1972.

حصد خلال مشوراه الفني العديد من الجوائز أبرزها الأوسكار في خمس مناسبات، وجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي مرتين.

ومن أبرز أعماله نذكر: The Godfather، Outsiders، The Conversation وغيرها.

5. الأمريكي ستانلي كيوبيرك:

يعدّ من أكثر المخرجين تأثيرًا في تاريخ السينما، تميز بقدرته على إخراج الأفلام من جميع الأنواع، وواقعية أفلامه التي اقتبس معظمها من الروايات، بالإضافة لإدخاله المقطوعات الموسيقية فيها.

أخرج خلال مسيرته 13 فيلمًا رشحت بمعظمها لنيل جوائز الأوسكار، ومن أبرز هذه الأفلام Spartacus، A Clock Work Orange، و A space Odyssey:2001.

6. الأمريكي الإيطالي مارتن سكورسيزي:

مخرج أمريكي من أصول إيطالية ولد في أمريكا عام 1942.

تميزت أفلامه بقوة شخصية أبطالها، والمكانة الاجتماعية العالية لهم، بالإضافة لطريقة الحديث الحذقة والمميزة.

حصد خلال مسيرته جائزة السعفة الذهبية لمرة واحدة، والأوسكار لمرة واحدة عن فيلم The Departed.

ومن أبرز أعماله Taxi Driver، Raging Bull، Casino، و The Departed.

7. الأمريكي ديفيد لينش:

أحد أبرز المخرجين في العالم، تميز بأفلامه البعيدة عن الواقع والتي تشبه الكوابيس، واحتوت أفلامه على عنفٍ وسوداوية جلبت له انتقادات عديدة.

قدم خلال مسيرته عشرة أفلام طويلة، وترشح للأوسكار ثلاث مرات، وفاز بجائزة كان، وجائزة الدب الذهبي الشرفية، ومن أبرز أفلامه: Blue Velent، Earaserhead، وLost Highway.

8. الأمريكي ستيفن سبيلبرغ:

يعد أحد أهم مخرجي الجيل الثاني من مخرجي هوليوود الذي بدأ في الظهور في سبعينيات القرن الماضي.

قدم أفلامًا حطمت الأرقام القياسية التاريخية في شباك التذاكر، ولقب بملك المتعة لما تميزت به أفلامه من مواضيع وقصص ممتعة، ونال في مسيرته ثلاث جوائز أوسكار، ومن أبرز أعماله: Jaws، ET، Jurassic Park وغيرها.

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