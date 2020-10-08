“معجزة طبية”.. أمريكية وُلدت دون رحم تنجب طفلا

تمكنت أمريكية تدعى جين غوبريشت وُلدت بدون رحم، من إنجاب طفلها الأول بعد عملية زرع رحم حصلت عليه من متبرعة متوفاة.

وكانت جين في سن الـ 17 عاماً عندما اكتشفت إصابتها بمتلازمة ماير روكيتانسكي كوستر هاوزر (اضطراب نادر يؤثر على الجهاز التناسلي الأنثوي)، حيث أخبرها الطبيب أنّها لن تكون قادرة على الإنجاب.

لكنّ ترشيحها لعملية زراعة رحم في مستشفى فيلادلفيا أعاد إليها الأمل بتحقيق حلمها بأنّ تصبح أمّاً، وبالفعل وافقت جين وزوجها على إجراء العملية.

وأجرى 30 طبيباً العلمية الدقيقة التي تكللت بالنجاح، وبعد 6 أشهر من العملية قام الأطباء بزراعة جنين في رحمها، لتنجح بعدها في إنجاب طفلها الأول من خلال عملية قيصرية.

يذكر أنّ جين أصبحت ثاني امرأة أمريكية وثالث امرأة في العالم تلد بعد تلقيها رحماً من متبرعة متوفاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية