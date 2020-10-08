عمرو دياب يطلق عطره الخاص

فاجأ النجم المصري عمرو دياب عشاقه من خلال إعلانه عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك عن عطرٍ جديدٍ يحمل اسمه.

ونشر النجم المصري الملقب بالهضبة صورة لزجاجة عطر باللون الأسود حملت اسمه وقال إنّ اختياره الأول في العطور سيكون متاحاً في كافة أنحاء العالم، ودعا عشاقه لانتظار العطر الجديد.

وحظي المنشور بإعجاب عشاق عمرو دياب الذين تفاعلوا بشكلٍ كبيرٍ، وتركوا العديد من التعليقات الطريفة والكوميدية، حيث قال بعضهم إنّهم سيشمون عمرو دياب ويرشونه بالإضافة لاستماعهم لصوته، كما استعانوا بأسماء أغانيه ليطلقوها كاسمٍ للعطر الجديد.

يذكر أنّ النجم المصري أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات الفنية في السعودية، واحتفل بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد ممكن من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في منطقة الشرق الأوسط.

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