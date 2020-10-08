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سمك السلمون ضروري لصحة القلب.. إليك الأسباب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الجمعية الألمانية للتغذية أهمية سمك السلمون لصحة القلب، ووصفته بصديق القلب المثالي.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ سمك السلمون غنيٌ بالأحماض الدهنية أوميغا3 طويلة السلسلة كحمض الإيكوسابنتاينويك، وحمض الدوكوساهكساينويك التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة المفيد منه، بالإضافة لقدرتها على خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين خصائص سيولة الدم، الأمر الذي يساعد على حماية الإنسان من الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة.

وأوضحت الجمعية الألمانية أهمية تناول الأسماك بمعدل مرتين في الأسبوع الواحد، ودعت الناس لتناول 70 غراماً من الأسماك الدهنية كالسلمون، الماكريل، والرنغة في الوجبة الواحدة، من أجل الحفاظ على صحة القلب، ولحمايته من الجلطات والسكتات الدماغية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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