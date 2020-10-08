“سوبر ماريو” يدخل عالم مدن الملاهي في اليابان

حددت شركة نينتندو اليابانية موعد افتتاح قسم سوبر ماريو (الشخصية الشهيرة في ألعاب الفيديو)، وقالت إنّها ستفتتح القسم الموجود في مدينة ألعاب يونيفرسال ستوديوز الواقعة في مدينة أوساكا غرب اليابان في الربيع القادم.

وقالت الشركة اليابانية إنّها جهزت القسم الجديد الذي أطلقت عليه اسم عالم سوبر نينتندو ليتم افتتاحه في يوليو الماضي قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، لكن انتشار فيروس كورونا دفعها لتأجيل الافتتاح حتى الربيع القادم.

ويحتوي القسم الجديد على حلقة دوارة مستوحاة من الديناصور الأخضر الظريف يوشي، حلبة ماريو كارت لسباقات سيارات الكارتينج، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية أخرى تتيح الفرصة للزوار للفوز بعددٍ من الجوائز.

يذكر أن مدن الملاهي في اليابان أغلقت أبوابها أمام الزوار في فبراير الماضي بعد انتشار فيروس كورونا، قبل أن تعاود نشاطها تدريجياً منذ نهاية يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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