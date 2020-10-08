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سوني تطلق سوارا ذكيا مزوّدا بأوامر صوتية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة سوني اليابانية سوارا ذكيا جديدا يحتوي على مجموعة من المزايا الذكية أسمته Wena 3.

وجاء السوار الجديد بـ 3 إصدارات، الأول من السليكون، الثاني من الجلد، والثالث من الاستانلس المقاوم للصدأ.

وزودت الشركة اليابانية السوار الجديد بشاشة OLED وُضعت على الجزء السفلي من المعصم مهمتها عرض الإشعارات الواردة للهاتف الذكي المقترن به.

ويتيح السوار الجديد للمستخدم الفرصة للتبديل بين التطبيقات من خلال المسح باتجاه اليمين أو اليسار.

ويتميز هذا السوار باحتوائه على مستشعر تسارع يعمل على تسجيل عدد الخطوات، وجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب، وبتحكمه بالعديد من الوظائف من خلال الأوامر الصوتية من خلال توافقه مع مساعدة أمازون الصوتي.

ويحتوي سوار سوني الجديد على بطارية تجعله يعمل لمدة أسبوع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن سوني لم تكشف عن موعد إطلاق السوار الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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