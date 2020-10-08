سوني تطلق سوارا ذكيا مزوّدا بأوامر صوتية

أطلقت شركة سوني اليابانية سوارا ذكيا جديدا يحتوي على مجموعة من المزايا الذكية أسمته Wena 3.

وجاء السوار الجديد بـ 3 إصدارات، الأول من السليكون، الثاني من الجلد، والثالث من الاستانلس المقاوم للصدأ.

وزودت الشركة اليابانية السوار الجديد بشاشة OLED وُضعت على الجزء السفلي من المعصم مهمتها عرض الإشعارات الواردة للهاتف الذكي المقترن به.

ويتيح السوار الجديد للمستخدم الفرصة للتبديل بين التطبيقات من خلال المسح باتجاه اليمين أو اليسار.

ويتميز هذا السوار باحتوائه على مستشعر تسارع يعمل على تسجيل عدد الخطوات، وجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب، وبتحكمه بالعديد من الوظائف من خلال الأوامر الصوتية من خلال توافقه مع مساعدة أمازون الصوتي.

ويحتوي سوار سوني الجديد على بطارية تجعله يعمل لمدة أسبوع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن سوني لم تكشف عن موعد إطلاق السوار الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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