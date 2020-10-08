تطبيقات G Suite من جوجل.. بحُلّة جديدة

في إطار سعيها لتطوير خدماتها ومنافسة تطبيقات أوفيس قامت شركة غوغل الأمريكية بإعادة تشكيل الهوية البصرية لحزمة تطبيقاتها المكتبية G Suite وتغيير اسمها إلى Google Workspace.

وقامت غوغل بإعادة تصميم أيقونات وواجهات تطبيقات Gmail، Meet، Sheets، Docs، وCalendar، ودعمتها بمزايا جديدة تجعلها تعمل بشكل متكامل.

كما عدّلت الشركة الأمريكية نظام التسعير وأضافت باقة Business Plus التي تتيح مزايا جديدة في الإدارة المشتركة، بالإضافة إلى ذلك فإنّها فسحت المجال لتحويل نافذة المحادثة لمستند جديد يتشاركه المشاركون في المحادثة دون الحاجة لفتح علامة تبويب جديدة في المتصفح.

وطورت غوغل الدردشة في Google Docs حيث أتاحت إمكانية بدء مكالمة فيديو أثناء العمل التعاوني في أي جزء من المستند.

كما أتاحت تطبيقات Workspace عرض مقتطف من المستندات بشكل مضمن في أي مستند آخر يعملون عليه، في حين ستكون خاصية Smart Chips بمثابة بطاقة اتصال صغيرة تظهر بشكل منبثق عند ذكر أي شخص في المستند للإشارة إليه.

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