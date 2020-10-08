جديد Realme.. سماعتان مميزتان “دون ضوضاء”

كشفت شركة Realme الصينية عن سماعتين جديدتين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Realme Buds Air Pro، وRealme Buds Wireless Pro.

وزودت الشركة الصينية سماعة Realme Buds Air Pro بميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 35 ديسيبل، من خلال استخدامها لميكرفون للتغذية الخلفية، وميكرفون للتغذية الأمامية اللذين يقومان بجمع الضوضاء المحيطة خارج وداخل الأذن، وينتجان موجات صوتية لإلغائها.

وستأتي هذه السماعة بشريحة S1 مخصصة بحجم 28 ملم، ووضع محسن للألعاب، وتتميز بزمن استجابتها المنخفض الذي يصل إلى 94 مللي ثانية، وباحتوائها على محرك 10 ملم لدعم Bass، ووضع الشفافية الذي يساعد المستخدم على الاستماع للبيئة المحيطة بوضوح أعلى خلال السير أو القيادة.

وستدعم السماعة الجديدة التحكم باللمس والأوامر الصوتية، ميزة الإدراك الذكي عند خلع السماعة، بلوتوث، واي فاي، ومعيار IPX4 لمقاومة الماء والغبار.

وستحتوي على بطارية بسعة 486 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 25 ساعة دون تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء.

أما سماعة Realme Buds Wireless Pro فستدعم ترميز LDAC مما يدعم تدفق الصوتيات عبر البلوتوث بقدرة 990 كيلو بت في الثانية، وميزة إلغاء الضوضاء، بالإضافة لميزة التبديل بين الأجهزة المقترنة عبر النقر المزدوج على الزر متعدد المهام الموجود في السماعة.

وستحتوي على محرك Bass بحجم 13.6 ملم، وزمن استجابة 199 مللي في الثانية في وضع الألعاب.

وستحتوي على بطارية بسعة 160 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 16 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، و22 ساعة في حال غلق ميزة إلغاء الضوضاء، وستدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX4.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق سماعة Realme Buds Air Pro بسعر 70 دولارا أمريكيا، وسماعة Realme Buds Wireless Pro بسعر 55 دولارا أمريكيا.

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