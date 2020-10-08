هواتف ايفون 12 – الألوان المتوقعة والتصميم المنتظر قبل الإعلان الرسمي!

اقترب موعد الإعلان عن هواتف ايفون 12 حيث من المقرر أن ينعقد مؤتمر الإعلان عنها يوم 13 أكتوبر المقبل، وبفضل التسريبات الصحفية التي سبقت المؤتمر أصبحنا نمتلك فكرة عن تصميم هواتف ايفون 12 و الألوان التي ستتوفر بها.

هواتف ايفون 12 .. التصميم و الألوان

هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو من المنتظر أن تحمل النفس الكلاسيكي القديم الموجود في هاتف ايفون 4 حيث الجوانب المستوية وليس المنحنية وبالطبع مع حجم أكبر وشاشات أكبر وسمك أقل.

جوانب الهاتف سوف تكون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بينما الجهة الخلفية ستكون كلها مغطاة بطبقة زجاجية، كما سيكون داعماً لخاصية مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68.

هواتف ايفون 12 سوف تأتي بأربعة إصدارات مختلفة: ايفون 12 ميني، ايفون 12، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس.

فيما يتعلق بالألوان سوف تأتي إصدارات ايفون 12 ميني وايفون 12 بعدة ألوان هي: الرمادي، الفضي، الذهبي، الأزرق، الأخضر، الأحمر.

أما بخصوص هواتف ايفون 12 برو و برو ماكس فسوف تأتي بنفس الألوان الموجودة في ايفون 11برو و 11 برو ماكس: الذهبي، الفضي، الرمادي. لكن مع اختلاف واحد وهو التخلي عن اللون الأخضر في مقابل لون آخر جديد وهو اللون الأزرق الداكن Navy Blue بحسب ما أفادت بعض التسريبات.

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