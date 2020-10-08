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كورونا يفرض تأجيل فيلم “جراسيك وورلد دومينيون” لـ 2022

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة يونيفرسال بيكتشرز التابعة لشركة لكومكاست كورب عن تأجيل عرض فيلم جراسيك وورلد دومينيون حتى العام 2022 بسبب فيروس كورونا.

وبررت الشركة المنتجة قرار تأجيل الفيلم حتى يونيو 2022 بإغلاق معظم دور السينما في العالم، وبضعف الإقبال على الدور التي أعادت فتح أبوابها.

ويعد فيلم جراسيك وورلد دومينيون من سلسلة أفلام حديقة الديناصورات التي بدأ عرضها في العام 1993 وحققت نجاحاً كبيراً، وسيلعب دور البطولة فيه كلّ من كريس برات وبرايس دالاس هاوارد.

يذكر أنّ ساينوورلد ثاني أكبر شركة مالكة لدور السينما في بريطانيا أعادت إغلاق عدة دور سينما في أمريكا بعدما أعادت افتتاحها في أغسطس الماضي، في حين لا تزال مسارح نيويورك ولوس أنجلوس مغلقة حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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