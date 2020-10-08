السجن البريطاني المرعب يتحول إلى فندق

حولت السلطات البريطانية سجن Shepton Mallte الشهير والذي عُرف في الماضي كمكان لمعاقبة أخطر المجرمين في بريطانيا إلى فندقٍ سياحي.

وستتيح السلطات المحلية المجال للسياح لقضاء ليلة واحدة في الفندق مقابل 50 جنيه إسترليني، وسيكون بإمكانهم القيام بجولة ترفيهية في السجن يتعرفون من خلالها على قصص السجن الشهيرة، كقصة السيدة البيضاء التي حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل حبيبها، والتي طالبت بارتداء فستان زفافها قبل يوم من تنفيذ الحكم، قبل أن يعثر عليها ميتة في صباح اليوم التالي.

كما سيكون بإمكان الزوار تناول وجبة الطعام التي كان يتناولها السجناء في الماضي والمكونة من حبوب الشوفان، بالإضافة لإمكانية المبيت في إحدى الزنزانات إن أرادوا ذلك.

وأكدّ المسؤولون افتتاح الفندق في فبراير القادم، وقالوا إنّ السجن سيكون ممتلئاً في شهر افتتاحه بعد حجز جميع الأماكن طوال أيام الشهر.

الجدير بالذكر أنّ سجن Shepton Mallte من أقدم سجون بريطانيا وتم افتتاحه في العام 1626 كمركز إصلاحي، واستخدمته القوات الأمريكية والبريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يتم إغلاقه في العام 2013.

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