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أدوية يتناولها كبار السن تؤثر على ذاكرتهم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الرابطة الألمانية لكبار السن إنّ الأدوية المضادة للكولين التي يتناولها كبار السن للحد من الرغبة الملحة في التبول تؤثر على ذاكرتهم بصورة سلبية.

وبررت الرابطة الألمانية الأمر بعمل هذه الأدوية على تثبيط المادة الكيمياوية (أسيتيل كولين) ومن ثم إصلاح خلل نقل الإشارة بين المخ وعضلة المثانة من أجل زيادة سعة المثانة والحد من الرغبة الملحة بالتبول.

وأكدّت الرابطة الألمانية وجود مادة أسيتيل كولين في جميع مناطق الجسم التي تحتوي على خلايا عصبية، لذا فإنّ هذه الأدوية ستؤثر بشكل سلبي على أداء الذاكرة لأنها تصل للجهاز العصبي المركزي عبر الحاجز الدموي الدماغي.

وطالبت الرابطة الألمانية كبار السن بشكل عام، والأشخاص المصابين بالخرف والشلل الرعاش بتجنب تناول الأدوية المضادة للكولين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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