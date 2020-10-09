خاصية الكاميرا تحت الشاشة لازالت من الخواص التي تتنافس عليها الشركات في الوقت الحالي، وبالرغم من إطلاق ZTE لهاتف مع هذه الخاصية إلا أنه قد توفر في الصين فقط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالمجتمع التقني لم يأخذه على محمل الجد بشكل كافي! وهو ما جعل الجميع ينتظرون سامسونج، هواوي أو أبل ليأخذوا هذه الخطوة، ويبدو أن سامسونج ستحرم هاتف جالكسي S21 من الكاميرا داخل الشاشة، بينما سيحصل عليها جالكسي Z فولد 3 القابل للطي!

بدلًأ من هاتف جالكسي S21، هاتف Z فولد 3 سيأتي مع كاميرا داخل الشاشة

طبقًا لتقرير جديد، سامسونج لن تطلق كاميرا تحت الشاشة في هاتف جالكسي S21 (والذي قد يحمل الاسم جالكسي S30) وذلك بسبب أن التقنية الجديدة مكلفة جدًا من ناحية، وإنتاجها محدود من ناحية أخرى، وذلك حسب تقرير من TheElc.

حسبما نعرف، سامسونج كانت تريد أن تقدّم خاصية الكاميرا داخل الشاشة في هاتف جالكسي Z فولد 2 القابل للطي، وهو ما لم يحدث بالطبع، وفي وجود كل تلك الظروف فمن المنطقي أن نرى الخاصية الجديدة في هاتف جالكسي Z فولد 3 القابل للطي، خصوصًأ أن سعره المرتفع قد يعوض تكاليف إنتاج تلك التقنية.

• بعد طول انتظار – هذا هو أول هاتف مع كاميرا داخل الشاشة

ما تركز عليه سامسونج الآن هو جعل تقنية الكاميرا داخل الشاشة جاهزة من حيث عدم التأثير على جودة الصورة الملتقطة بشكل قاتل، هذا مع الحفاظ على الهاردوير الداخلي ومدى تكامله، والهدف الأهم هو إنتاج هاتف قادر على التحمُّل.

يُذكر أن عام 2021 سيقدّم لنا منافسة مختلفة فيما يتعلق بالهواتف القابلة للطي، وسنرى دخولًا قويًا من أوبو وشاومي، وربما أبل! ما رأيك؟ وهل تهتم حاليًا بتقنية الكاميرا داخل الشاشة؟