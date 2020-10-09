يوتيوب تطوّر خاصية YouTube Shorts لمنافسة تيك توك بقوة! تعرّف عليها

تيك توك قد حقق نجاحًا في غاية الضخامة، التطبيق الصيني البسيط لا يقدّم لك سوى فيديوهات قصيرة بطول 15-60 ثانية، وكل ما عليك فعله هو المشاهدة، ولكن بمجرد أن تجرب تيك توك ستجد أنك تود مشاهدة المزيد والمزيد! حتى تقضي ساعات عليه يوميًا! وهذه الساعات تخسرها المنصات الأخرى، لذلك تركز كافة المنصات حاليًا على إطلاق خدمة مشابهة لتيك توك، ومنهم إنستجرام بـReels وكذلك يوتيوب مع خاصية YouTube Shorts.

ما هي خاصية YouTube Shorts ومتى ستتوفر للجميع؟

خاصية YouTube Shorts ستكون عبارة عن جزء من تطبيق يويتوب نفسه وليست على شكل تطبيق منفصل، وهذا حتى الآن، وكما تلاحظ من مقدمة المقال ومن اسم الخاصية فهي ستكون عبارة عن نسخة من تطبيق تيك توك، فيديوهات قصيرة تعرض تباعًا.

انطلقت الخاصية بالفعل في الهند على سبيل التجربة وذلك في الشهر الماضي، وبالفعل تحدّثت جوجل عن الأمر عبر مدونتها! الخاصية ستتيح لك إنشاء فيديو بطول 15 ثانية وعرضه على المنصة لمتابعينك، وستظهر الفيديوهات في الصفحة الرئيسية أو في الاقتراحات بجانب الفيديوهات، أي وحتى الآن ستعتبر يوتيوب هذه الفيديوهات كأنها فيديوهات تقليدية!

حتى الآن خاصية YouTube Shorts متوفرة في الهند فقط، لكنه قادم لا محالة لكافة الأسواق في وقت قريب جدًا، وفيما يلي صورة متحركة توضيحية:

تطويرات ضخمة حصلت عليها YouTube Shorts

ضمن تطويرات عديدة ومتتالية فقد قامت جوجل بإضافة زرّ Shorts بشكل رئيسي داخل تطبيق يوتيوب على iOS وذلك تمهيدًا للإطلاق العالمي من ناحية، وكمحاولة لفصل فيديوهات يوتيوب عن فيديوهات Shorts بشكل كامل، وهو قرار صائب.

خاصية YouTube Shorts في طريقها للتحول لخاصية مستقلة داخل تطبيق يوتيوب، تمامًا مثلما حدث مع خاصية Reels في انستجرام، والتي أصبحت منفصلة الآن داخل تطبيق إنستجرام عن باقي المحتوى! ومن يعرف، لعل كلًا من YouTube Shorts و Reels يتحولان لاحقًا لتطبيقات منفصلة كليًا.