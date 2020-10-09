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هواتف ايفون 12 – مواعيد الحجز المسبق و الإطلاق في الأسواق!

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

هواتف ايفون 12 سوف يتم الكشف عنها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أكتوبر، هذا هو موعد الإعلان الرسمي لكن ماذا عن مواعيد الحجز المسبق والإطلاق في الأسواق؟ إليك ما نعرفه حتى الآن وفقاً للتسريبات الصحفية.

ايفون 12 ميني

هاتف ايفون 12 ميني بسعر يبدأ من 650 دولار أمريكي وشاشة 5.4 إنش وسعات تخزينية 64 و 128 و 256 جيجابايت وعدة ألوان منها: الأبيض، الأسود، الأحمر، الأزرق، والأخضر. سيكون موعد الحجز المسبق بداية من يوم 7 نوفمبر ويبدأ الإطلاق الرسمي بعدها بأسبوع أي في منتصف شهر نوفمبر.

ايفون 12

هاتف ايفون 12 بشاشة 6.1 إنش وسعر يبدأ من 750 دولار أمريكي وسعات تخزينية 64 و 128 و 256 جيجابايت وعدة ألوان منها: الأبيض، الأسود، الأحمر، الأزرق، والأخضر. سيكون موعد الحجز المسبق بداية من يوم 17 أكتوبر ويبدأ الإطلاق الرسمي بعدها بأسبوع أي بداية من يوم 24 أكتوبر.

ايفون 12 برو

هاتف ايفون 12 برو بشاشة 6.1 إنش وسعر يبدأ من 1000 دولار أمريكي وسعات تخزينية 128 و 256 و 512 جيجابايت وعدة ألوان هي: الرمادي، الفضي، الذهبي، والأزرق. سيكون موعد الحجز المسبق بداية من يوم 17 أكتوبر ويبدأ الإطلاق الرسمي بعدها بأسبوع أي بداية من يوم 24 أكتوبر.

ايفون 12 برو ماكس

هاتف ايفون 12 برو ماكس بشاشة 6.7 إنش وسعر يبدأ من 1100 دولار أمريكي وسعات تخزينية 128 و 256 و 512 جيجابايت وعدة ألوان منها: الرمادي، الفضي، الذهبي، والأزرق. سيكون موعد الحجز المسبق بداية من يوم 7 نوفمبر ويبدأ الإطلاق الرسمي بعدها بأسبوع أي في منتصف شهر نوفمبر أي بالتزامن مع إطلاق ايفون 12 ميني.

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