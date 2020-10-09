دراسة تكشف عرضا “غريبا” لفيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أريزونا الأمريكية أنّ فيروس كورونا يتطور بطريقة مسكنة للألم.

وأشار الباحثون إلى إنّ المصابين بفيروس كورونا لا يشعرون في البداية بأي ألم، ويعيشون بصورة طبيعية، لأنّ الفيروس قمع الألم لديهم، وهذا ما يفسر الانتشار الكبير له.

وقال الباحثون إنّهم سيكونون على موعدٍ مع اكتشافٍ عظيم في حال استطاعوا تأكيد خاصية الفيروس المضادة للألم، وربطها بالانتشار الكبير للفيروس.

وبرر العلماء عدم شعور المصابين بالألم بارتفاع بروتين كوفيد في أجسامهم، والذي يعمل على إسكات مسارات الألم في الجسم.

وقال العلماء إنّ فيروس كورونا سيرسم لهم خريطة طريقة جديدة لتخفيف الألم، سيعملون على تطويرها بعد القضاء عليه.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في الفترة الأخيرة في كافة أنحاء العالم، وخاصةً في القارة الأوربية.

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