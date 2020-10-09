مهرجان لندن يتحدى كورونا ويعيد الحياة للسينما

قامت اللجنة المنظمة لمهرجان لندن بتحدي فيروس كورونا وأعلنت عن افتتاح المهرجان رغم تزايد عدد الإصابات بالفيروس في أوروبا والعالم.

وتركت اللجنة المنظمة الخيار لعشاق المهرجان لمتابعة الأفلام التي سيتم عرضها في المهرجان من داخل صالات السينما وفق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا أو من خلال مشاهدة الأعمال عبر الإنترنت من المنزل.

وقالت مديرة المهرجان تريشا تاتل إنّ النسخة الحالية من المهرجان ستكون استثنائية، حيث لن يكون هناك مكان فعلي للمهرجان، وسيكون عدد الأفلام المعروضة أقل، مؤكدة أن المهرجان سيمتد من مقره في معهد السينما البريطاني في لندن، إلى دور سينما مستقلة كبيرة في لندن، مانشستر، بريستول، وشيفلد.

وأكدّت مديرة المهرجان أنّ نسبة الحضور في دور السينما لن تتجاوز 30% مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أنّ النسخة الحالية من المهرجان ستشهد عرض 60 فيلماً فقط من بريطانيا والعالم، مقابل 220 فيلماً كانت تعرض في السنوات السابقة.

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