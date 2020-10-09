أهدى المشردين بطاقة يانصيب فربحوا 50 ألف يورو

لعب الحظ دوره في تحويل 4 مشردين من مدينة بريست الفرنسية إلى أغنياء بعدما فازوا بجائزة اليانصيب الكبرى ببطاقةٍ أعطاها لهم رجلٌ مجهول.

وقال المشردون ال 4 الذين لا يملكون مأوى إنّ رجلاً غريباً اقترب منهم أثناء تسولهم أمام محل لبيع تذاكر اليانصيب في المدينة وأعطاهم بطاقةً اشتراها بيورو واحد فقط بدلاً من النقود.

وقام المشردون بمسح الطبقة الواقية الموجودة على البطاقة ليتفاجؤوا بفوزهم بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو.

من جهةٍ أخرى وصف بائع اليانصيب فرحة المشردين، وقال إنّهم كانوا سعداء للغاية ولم يصدقوا الأمر في البداية، وبأنّهم وضعوا خطةً لإنفاق المال بشكل فوري.

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