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الشرطة الألمانية تستجيب لبلاغ ضد “سلطعون”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت سيدة ألمانية لم تُكشف هويتها بوجود حيوان غريب في منزلها الواقع في بلدة أونترلوتشرينغن في فرايبورغ جنوب ألمانيا، الأمر الذي دفعها للاتصال بالشرطة الألمانية للإبلاغ عن وجود حيوان مجهول في المنزل.

وقالت السيدة إنّ الحيوان دخل منزلها عبر باب الشرفة، وبأنّها احتجزته تحت سلة قمامة مقلوبة حتى وصول الشرطة.

من جانبها قالت شرطة فرايبورغ أنّها تحركت لمنزل السيدة بعد ورود البلاغ، وقامت بوضع السلطعون العملاق الذي وصل طوله ل 25 سم في وعاء، ونقلته إلى عيادة بيطرية.

وأكدّت الشركة الألمانية عدم تلقيها أي بلاغ سابق عن وجود السلطعون في هذه المنطقة.

يذكر أنّ السلطعون نوع من أنواع سرطانات البحر التي تعيش في آسيا، ويتواجد حالياً في عدد من الأنهار الألمانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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