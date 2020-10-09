الشرطة الألمانية تستجيب لبلاغ ضد “سلطعون”

تفاجأت سيدة ألمانية لم تُكشف هويتها بوجود حيوان غريب في منزلها الواقع في بلدة أونترلوتشرينغن في فرايبورغ جنوب ألمانيا، الأمر الذي دفعها للاتصال بالشرطة الألمانية للإبلاغ عن وجود حيوان مجهول في المنزل.

وقالت السيدة إنّ الحيوان دخل منزلها عبر باب الشرفة، وبأنّها احتجزته تحت سلة قمامة مقلوبة حتى وصول الشرطة.

من جانبها قالت شرطة فرايبورغ أنّها تحركت لمنزل السيدة بعد ورود البلاغ، وقامت بوضع السلطعون العملاق الذي وصل طوله ل 25 سم في وعاء، ونقلته إلى عيادة بيطرية.

وأكدّت الشركة الألمانية عدم تلقيها أي بلاغ سابق عن وجود السلطعون في هذه المنطقة.

يذكر أنّ السلطعون نوع من أنواع سرطانات البحر التي تعيش في آسيا، ويتواجد حالياً في عدد من الأنهار الألمانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية