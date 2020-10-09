نانسي عجرم تغني لبيروت بكلمات “نزار قباني”

في إطار سعيها لبث الطاقة الإيجابية ونشر الأمل في لبنان قامت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإطلاق أغنية جديدة حملت اسم إلى بيروت الأنثى.

وقالت نانسي عجرم إنّها أطلقت الأغنية لتكون بمثابة عربون محبة وسلام للعاصمة اللبنانية بيروت التي ترفض الخضوع والاستسلام رغم كل المحن والأوجاع التي تمر بها.

واستمدت النجمة اللبنانية كلمات الأغنية الجديدة من قصيدة إلى بيروت الأنثى مع الاعتذار للشاعر الراحل نزار قباني، ولحنها لها هشام بولس، في حين تولى المايسترو باسم رزق مهمة توزيعها.

وحظيت الأغنية الجديدة بانتشار كبير على الإنترنت، وتصدر اسم الأغنية الترند في لبنان وعدة دول، وتفاعل معها جمهور نانسي عجرم بشكل إيجابي.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية حققت نجاحاً كبيراً بالحفل الذي أحيته منذ فترة على تطبيق تيك توك، حيث تصدرت الترند في عدة دول عربية بعد انتهاء الحفل بساعات.

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