Huami الصينية تستعد لإطلاق ذكية بمواصفات مميزة

تستعد شركة Huami الصينية لإطلاق ساعة ذكية بمواصفات مميزة ستطلق عليها Amazfit Bip U.

وستأتي الساعة الجديدة بتصميم مربع من البولي كربونات، وستحتوي على سوار معصم مصمم من السيليكون، كما ستزود الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة LCD مقاس 1.43 بوصة، وستضم ميزة Always-on Display.

وتدعم الساعة الجديدة تتبع نشاط المستخدم، وستقيس معدل نبضات القلب، نسبة الأوكسجين في الدم، وستتابع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تتميز هذه الساعة بتتبعها ل 60 نمط رياضي، وبمقاومتها الماء وفق معيار 5ATM، وباحتوائها على بطارية بقوة 225 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل ل 9 أيام في الاستخدام العادي.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الساعة الجديدة بألوان الأخضر والوردي، وستطلقها في الأسواق العالمية يوم 16 أكتوبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية