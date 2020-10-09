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Huami الصينية تستعد لإطلاق ذكية بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة Huami الصينية لإطلاق ساعة ذكية بمواصفات مميزة ستطلق عليها Amazfit Bip U.

وستأتي الساعة الجديدة بتصميم مربع من البولي كربونات، وستحتوي على سوار معصم مصمم من السيليكون، كما ستزود الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة LCD مقاس 1.43 بوصة، وستضم ميزة Always-on Display.

وتدعم الساعة الجديدة تتبع نشاط المستخدم، وستقيس معدل نبضات القلب، نسبة الأوكسجين في الدم، وستتابع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تتميز هذه الساعة بتتبعها ل 60 نمط رياضي، وبمقاومتها الماء وفق معيار 5ATM، وباحتوائها على بطارية بقوة 225 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل ل 9 أيام في الاستخدام العادي.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الساعة الجديدة بألوان الأخضر والوردي، وستطلقها في الأسواق العالمية يوم 16 أكتوبر الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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