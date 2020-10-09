سامسونج تطلق هاتفا جديدا ببطارية قوية

رفعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ ببطارية قوية أطلقت عليه Galaxy F41.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Samsung One UI Core 2.1، كما زودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة، وبدقة عرض Full HD+، وتتميز الشاشة بدعمها التدرج اللوني NTSC بنسبة 110%، وباحتوائها على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تتيح المجال للمستخدم لتشغيل الفيديوهات لمدة 26 ساعة، أو إجراء المكالمات لعدة أيام، أو تصفح الإنترنت لمدة 21 ساعة متواصلة.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود، الأزرق، والأخضر، وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 231 و245 دولار أمريكي.

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