لماذا أهدت شركة صينية موظفيها أكثر من 4000 سيارة؟

فاجأت شركة صينية تعمل في مجال الحديد والصلب موظفيها بإهدائهم سيارات بمناسبة تخطي الشركة قيمة الأرباح السنوية للسنة ال 5 على التوالي.

و قامت الشركة الصينية في مطلع أكتوبر الجاري بتنظيم حفلٍ شكرت من خلاله موظفيها على تفانيهم في العمل، وأعلنت من خلاله عن زيادة الأرباح السنوي للسنة ال 5 توالياً، وقدمت لهم 4116 سيارة بقيمة 74 ألف دولار أمريكي، كما تعهدت بتحمل تكاليف ترخيص السيارات ودفع ضرائبها لمدة 5 سنوات.

والتقطت الشركة الصينية صوراً جوية للسيارات الموجودة في ساحة الاحتفال ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتساهم في الترويج للشركة.

وحظي تصرف الشركة بردود أفعال متباينة، حيث أثنى معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا التصرف، في حين طالب بعضهم الشركة بصرف شيكات تتيح للموظفين شراء السيارة التي يريدونها عوضاً عن إجبارهم على نوع معين من السيارات.

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