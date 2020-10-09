“أتامباييف” ينجو من محاولة اغتيال في العاصمة القرغيزية

أفلت الرئيس القرغيزي السابق، ألمازبيك أتامباييف، اليوم الجمعة من محاولة اغتيال، تعرض لها أثناء حشد سياسي وسط العاصمة بيشكيك.

وخرج “أتامباييف” أمام حشد من مؤيديه، وأخبرهم أن سيارته تعرضت لإطلاق الرصاص الحي، وأشار إلى الثقوب التي خلفها الرصاص في هيكل سيارته المدرعة من نوع “مرسديس”.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن إطلاق نار على سيارة الرئيس السابق أثناء الخروج من الميدان المركزي وسط بيشكيك، وسط معارك اندلعت بين مجموعات من المحتجين.

في سياق متصل، ذكر، رئيس الوزراء السابق سابار إساكوف، أن سيارته تعرضت كذلك لإطلاق الرصاص، وبثّ مقطع فيديو يبرهن على مدى الدمار في السيارة.

وتفجرت الاشتباكات مجددًا وسط العاصمة بيشكيك، اليوم، بين متظاهرين مؤيدين لـ”أتامباييف ورئيس الوزراء المقال، كوباتبيك بورونوف، من جهة، وآخرين موالين للسياسي “سادير جاباروف” الذي أعلنت بعض القوى السياسية تعيينه لمنصب رئيس الحكومة من جهة أخرى.

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