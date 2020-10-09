جديد شينكر الألمانية حاسوب مناسب لعشاق الموسيقى

كشفت شركة شينكر الألمانية عن حاسوبٍ جديدٍ مناسبٍ لعشاق الموسيقى أطلقت عليه XMG DJ 15.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالجات إنتل Core i5-10210U أو Core i7-10510U الحديثة والمتطورة، كما زودت الشركة الألمانية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 15.6 بوصة، ودقة عرض Full HD، وبذاكرة عشوائية بسعة 8، 16، 32 غيغا بايت، وذاكرة داخلية من نوع SSD بحجم يتراوح ما بين 500 غيغا بايت و2 تيرا بايت.

ويتميز الحاسوب الجديد بمناسبته لعشاق الموسيقى لاحتوائه على مجموعة من منافذ التوصيل، فهو يحتوي على منفذ Thunderbolt-3، و3 منافذ USB-A، ومنفذ mini Display Port، زمنفذ HDMI، منفذ إيثرنيت، ومنفذ 3.5 للصوت، بالإضافة لقارئ بطاقة SD.

يذكر أنّ الشركة الألمانية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر 1220 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية