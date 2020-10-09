الصين تعلن انضمامها لتحالف كوفاكاس لـ “اللقاحات” ضد كورونا

أعلنت الصين انضمامها لتحالف كوفاكس للقاحات ضد فيروس كورونا، والذي يهدف لضمان توزيع عادل لإمدادات اللقاح المستقبلية المضادة لكورونا.

وقالت هوا تشون بينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان الانضمام إنّ هذا الإجراء مهم للصين، لأنه يساعدها على دعم مفهوم مجتمع صحة الإنسان، وعلى الوفاء بالتزاماتها بالترويج للقاحات المنتجة عالمياً.

ولم تقدم هوا تشو بينغ في البيان تفاصيل المساعدة التي ستقدمها الصين للتحالف الذي يديره كل من غافيو، التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومنظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنّ اللقاح الذي طورته بلاده سيلعب دوراً مهماً في مكافحة فيروس كورونا، وأكدّ وجود 4 لقاحات ضد كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

يذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا رفضتا الانضمام لتحالف كوفاكس للقاحات ضد فيروس كورونا.

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