Razer Gold يعزز حضوره في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أسهم التعاون بين العلامة التجارية Razer وشركة Mintroute DMCC في تعزيز تواجد Razer Gold الرائدة في مجال أسلوب حياة اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمكنت Razer من زيادة 200 ألف نقطة بيع بعد أقل من عام على دخولها دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتتيح نقاط البيع الفرصة للمستخدمين للاستفادة من الخدمات الرقمية ومنتجات الألعاب المتاحة من خلال متاجر Razer وشركائها عبر الإنترنت.

ويعد Razer Gold رصيد إضافي موحد لكلّ اللاعبين في كافة أنحاء العالم، يمكنهم استخدامه في أكثر من 33 ألف لعبة وتطبيق ترفيهي، حيث يمكنهم شراء عناصر موجودة داخل اللعبة، وفتح محتوى حصري.

وتكيفت Razer Gold مع الطريقة النقدية السائدة في الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط من خلال قيامها بإتاحة منتجاتها عبر رمز إلكتروني يمكن الحصول عليه من مجمعي القسائم الإلكترونية الرقيمة المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت، ويمكن للمستخدم شراء البطاقات واستخدام الرمز الموجود فيها لإعادة تحميل محافظ Razer Gold وزيادة أرصدة اللعبة للألعاب المشتركة.

وأكدّ رئيس Razer Gold استفادتهم من الوجود العالمي لشركة Razer والتي تملك قاعدة مستخدمين تزيد عن 100 مليون مستخدم، وقيامهم بتوفير طرق دفع متنوعة في 170 دولة في العالم تتيح للمستخدمين الاستفادة من محتواها الرقمي.

ويعمل كل من Razer Gold وRazer Silver بتوافق مع شركة Razer في صناعة الألعاب والترفيه، مما يوفر خدمات مكافآت الدفع والولاء لمزودي المحتوى الرقمي من الأطراف ال 3، والمستخدمين النهائيين داخل نظام الألعاب.

وتتميز Razer Gold بتقديمها كتالوج محتويات شامل يتضمن عدداً من أنواع الألعاب العالمية الناجحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية